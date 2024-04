Pikantne MEMY na Dzień Seksu. Janusz i Grażynka już ćwiczą... Zobacz, jak internauci przygotowują się do świętowania

Odważne MEMY na Międzynarodowy Dzień Seksu! Oj robi się gorąco... Internauci już świętują!

A co na to specjaliści? Ceniony seksuolog daje jasno do zrozumienia, że choć jest to kolejne niewiele wnoszące do naszego życia święto, to istotnie, dla niektórych może być przyczynkiem do chwili refleksji nad ta intymna sferą naszego życia.