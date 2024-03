Wybory 2024 w Czerwionce-Leszczynach. Oto kandydaci na radnych z komitetu Zrównoważony Rozwój Gmin Naszego Powiatu

W programie znalazło się ponadto dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakończenie procesu rewitalizacji hałdy w Dębieńsku, stworzenie budżetu obywatelskiego czy 50 proc. ulg na wywóz śmieci dla osób z niepełnosprawnością. Ponadto zapowiedziano powołanie rady seniorów. Alina Kucharzewska zapowiedziała również, że urząd gminy powinien być dostępny dla wszystkich, w ramach "polityki otwartych drzwi".

Co z finansowaniem programu wyborczego?

- Budżet gminy obecnie wynosi ponad 200 mln zł. Rzeczywiście nie jest to tak, że wszystko da się zrealizować w ciągu jednego roku. W programie mamy wpisane twarde inwestycje (jak chociażby rewitalizacja parku w Leszczynach), na które są potrzebne konkretne środki, które możemy pozyskać chociażby z KPO. W perspektywie dobrze napisanych, a później wydatkowanych środków, jest to do zrealizowania. Te pozostałe postulaty (jak np. e-urząd) to tzw. postulaty miękkie, które można wdrożyć właściwie "od ręki" - podkreślała Alina Kucharzewska.