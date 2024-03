Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy była w Rybniku. Prezentacja kandydatów do Sejmiku Śląskiego. Poznajcie te osoby ZDJĘCIA

Podkreśliła, że Konfederacja będzie sprzeciwiała się strefom czystego transportu. Kandydaci wskazywali, jak duże znaczenie ma Sejmik Województwa Śląskiego. To on decyduje o alokacji środków na inwestycje infrastrukturalne, które trafiają do miast i gmin wiejskich. Chodzi o to, by te pieniądze jak najmądrzej zagospodarować, przeznaczyć na rzeczywiście najważniejsze zadania. Podejmowane w sejmiku decyzje wpływają na polepszenie życia mieszkańców.