Konwencja PiS w Rybniku. Bezpłatna komunikacja miejska dla Rybnika i burmistrz blisko ludzi w Czerwionce-Leszczynach

Do sejmiku startuje również Łukasz Dwornik, który postawił przed sobą cel dotyczący wzmocnienia głosu subregionu zachodniego. Jak zaznaczał, samorząd buduje się na samym dole.

- To nie jest tak, że rada miasta jest początkiem samorządu. Ten buduje się już na poziomie rad dzielnic, lokalnych społeczności. Ja przez wszystkie te etapy, na przestrzeni 20 lat przeszedłem. To jest piękna szkoła, która nauczyła mnie, że kontakt z ludźmi jest najważniejszą rzeczą w działalności każdego samorządowca i polityka. Chciałbym przede wszystkim, by nasz region był mocniej postrzegany na poziomie sejmiku. Postanowiłem sobie jeden główny cel: chcę w sejmiku wzmocnić głos subregionu zachodniego. Ma on swój potencjał, jest bardzo różnorodny, ma ogromną perspektywę, tylko trzeba takich ludzi, którzy w sejmiku o to zadbają - mówił Łukasz Dwornik.