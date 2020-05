Rafał Trzaskowski w Rybniku: Wszystkie miasta Polski zawsze będą z wami solidarne. Nie pozwolimy dzielić ludzi.

Rafał Trzaskowski podziękował obecnym na rynku i apelował o zachowanie dystansu.

- Śląsk to najtwardsi ludzie. Bez was byłoby nam bardzo ciężko. Wszystkie miasta Polski będą zawsze z wami solidarne. Nie pozwolimy dzielić ludzi. Pamiętajcie, że są tacy gorole, którzy was rozumieją i szanują - zwrócił się Rafał Trzaskowski do mieszkańców na rynku.