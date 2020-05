Kuczera: "Rybnicki samorząd zaoferował oddelegowanie 5 pracowników OPS do Sanepidu". Wojewoda się nie zgodził? Kuczera odpowiada na artykuł

Dziś (21.05) na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy artykuł "Sanepid w Rybniku przytłoczony koronawirusem. Garstka pracowników obsługuje tysiące ludzi na kwarantannie". Do naszego materiału na swoim profilu na facebooku odniósł się prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Rybnicki samorząd zaoferował oddelegowanie 5 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zgłosili chęć wsparcia tej instytucji. Nie możemy tego zrobić bez delegacji formalnej ze strony Wojewody Śląskiego, ponieważ sanepid nie jest jednostką miasta. Dyrektor sanepidu otrzymał informację od wojewody, że nie może tego zrobić bo to nie jego pracownicy - pisze Piotr Kuczera w odpowiedzi na nasz artykuł.

Prezydent tłumaczy, że aktualny stan prany mówi co innego:

"Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2020 Dz.U.2019.0.1239 t.j. - Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Art. 47. Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii 1. Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii"- informuje Kuczera.