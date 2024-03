Prasówka z całego tygodnia 3.03.2024 w Rybniku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rybnika, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.02 a 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Boskie imprezowiczki na parkieciew śląskich klubach! wyglądały NAJPIĘKNIEJ. Zobacz zdjęcia | LUTY 2024”?

Przegląd tygodnia: Rybnik, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Boskie imprezowiczki na parkieciew śląskich klubach! wyglądały NAJPIĘKNIEJ. Zobacz zdjęcia | LUTY 2024 ROZRYWKA. Działo się w lutym 2024 w weekendy w woj. śląskim - wszak w tym miesiącu bawiliśmy się m.in. na imprezach walentynkowych! Przez kluby przewinęło się tysiące fanów dobrej zabawy. Oto najpiękniejsze panie z dyskotek w naszym regionie, które bawiły się podczas lutowych imprez. Sprawdź, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów. Oto panie na parkietach klubów z woj. śląskiego, z m.in. Katowic, Rybnika, Gliwic, Lublińca, Bielska-Białej czy Siemianowic Śląskich. 📢 Niezwykła okazja! Dom z grodem w woj. śląskim na licytacji komorniczej. Sprawdź oferty już od 100 tys. zł - MARZEC 2024 W marcu 2024 r. w woj. śląskim wyjątkowo sporo domów trafiło na licytacje komornicze! Mamy dla was 26 najciekawszych ofert. Znajdziecie tu zarówno budynki w niskich cenach do remontu, jak i te już wykończone, do zamieszkania. Ceny rozpoczynają się od ok. 100 tys. złotych. Zatem, jeżeli szukasz domu po okazyjnej cenie - dobrze trafiłeś! Wystawione na licytacji budynki, są zawsze poniżej ceny rynkowej.

📢 Przedsiębiorcze panie z Rybnika. Robią bardzo różne fajne rzeczy. Co proponują rybniczankom u progu Dnia Kobiet? ZDJĘCIA Zbliżający się Dzień Kobiet to wyjątkowa okazja nie tylko do celebrowania osiągnięć kobiet i prezentowania inspirujących przykładów ich działań, ale też obdarowywania Pań tym, co naprawdę wyjątkowe. Prawdziwe bogactwo tkwi jednak nie tylko w materialnych prezentach, ale także w rozwoju umysłu, serca i duszy. Rybnik zaprasza do zapoznania się z ofertą zajęć rozwojowych skierowanych specjalnie dla Pań, przygotowanej przez przedsiębiorców i przedsiębiorczynie.

Tygodniowa prasówka 3.03.2024: 25.02-2.03.2024 Rybnik: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rybniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Duża "ustawka" kiboli na Śląsku! Do walki miało dojść w lesie, przygotowane były maczety. Byli też goście z zagranicy - ZDJĘCIA Duża "ustawka" kiboli w lesie na Śląsku. Do walki miało dojść w odludnych terenach leśnych w pobliżu Suszca koło Pszczyny. Stróże prawa zapobiegli starciu chuliganów. Znalezione przez nich niebezpieczne przedmioty świadczą o tym, że spotkanie mogło zakończyć się dla wielu osób tragicznie. Zobacz zdjęcia.

📢 29 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Rodzice chorych dzieci walczą o refundację leku, który może złagodzić objawy REGION. 29 lutego to nie tylko najrzadziej występujący dzień w kalendarzach, bo przypada raz na cztery lata, ale i Światowy Dzień Chorób Rzadkich. To właśnie tego dnia przypomina się o tych, których dotknęły wyjątkowo rzadko występujące schorzenia. Dla wielu z nich, walka z chorobą ma miejsce każdego dnia, bo wiąże się ze sporymi kosztami i koniecznością zapewnienia całodziennej opieki. 📢 Biogazownia w Niewiadomiu? Urzędnicy przekonują, że nie będzie miała wpływ na środowisko i otoczenie. RYBNIK. Nie w Chwałowicach, a w Niewiadomiu. To właśnie w tej dzielnicy Rybnika, miasto planuje budowę biogazowni. Miejska spółka Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego, złożyła wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie do inwestycji. Chodzi o kwotę 100 mln zł. - Zastosowana technologia ma być czysta, nie po to remontowaliśmy Zabytkową Kopalnię Ignacy, żeby teraz tworzyć niedogodności dla okolicy z powodu biogazowni - przekonuje Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

📢 Dwulatek samotnie spacerował po Rybniku. Był w samej koszulce. Gdzie byli rodzice? RYBNIK. Szybka i zdecydowana reakcja jednego z mieszkańców Rybnika pozwoliła, by samotnie spacerującemu ulicą dwulatkowi nic się nie stało. Chłopczyk w samej koszulce i z butelką mleka chodził po ulicy. Wezwano straż miejską i policję. 📢 Tak postępują prace przy budowie żłobka w Leszczynach. Pogoda sprzyja budowlańcom. "Liczymy, że może uda się szybciej zakończyć to zadanie" CZERWIONKA-LESZCZYNY. Na zaawansowanym etapie jest już budowa nowego i pierwszego w gminie Czerwionka-Leszczyny żłobka, w którym znajdzie się miejsce dla 75 dzieci. Prace prowadzone są od lipca zeszłego roku i wiele wskazuje na to, że zakończą się przed terminem.

📢 Nowe miejsce na kulturę w Rybniku. To Galeria Sztuki Rzeczna. Otwarcie już w marcu KULTURA. W Rybniku powstało nowe miejsce na kulturę, w którym będą organizowane wystawy malarstwa, rzeźby i fotografii oraz spotkania tematyczne. - Jest to jedyna tego typu przestrzeń w okolicy - zapowiada Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

📢 Dobry Duch dotarł do Rybnika! Wyjątkowy sklep jest już czynny. Zyski ze sprzedaży przekazywane są na pomoc potrzebującym Charytatywny sklep Dobry Duch dotarł do Rybnika. To już drugie tego typu miejsce Fundacji Dobry Start, w którym dzieje się wiele dobrego. Sklep jest już czynny, jednak 2 marca zaprasza na uroczyste otwarcie. 📢 W Śląskiem planowane są wyłączenia prądu - nawet doi 9 godzin! Oto LISTA miejscowości i dokładne terminy [26 II - 1 III 2024] KOMUNIKAT. W dniach od 26 luty - 1 marca 2024 r. będą planowane przerwy w dostawie prądu w woj. śląskim! Nawet do 9. godzin! Aż tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii w kilku miejscowościach w regionie. Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin!

📢 Najsympatyczniejsze pary z woj. śląskiego! Oto liderzy konkursu ONA i ON 2024 z poszczególnych miast - zobacz ZDJĘCIA PLEBISCYT. W WALENTYNKI 2024 ruszyło głosowanie w plebiscycie Ona i On, wyłaniającym najsympatyczniejsze pary w miastach i powiatach woj. śląskiego. Kto wygrywa w twojej miejscowości? Prezentujemy liderów plebiscytu... 📢 Grzegorz Wolnik jedynką do Sejmiku Województwa Śląskiego w okręgu nr 3 z list Koalicji Obywatelskiej WYBORY 2024. Koalicja Obywatelska przedstawiła kandydatów do Sejmiku Województwa Śląskiego w okręgu nr 3. Jedynką na liście będzie Grzegorz Wolnik, wieloletni radny Sejmiku Województwa Śląskiego oraz pełnomocnik do spraw planowania, rozwoju i gospodarki Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

📢 36-latek poszukiwany przez policję z Czerwionki-Leszczyn wytropiony przez łowców głów. W tle duże ilości narkotyków Z POLICJI. Śląscy łowcy głów wytropili i doprowadzili do zatrzymania 36-letniego mężczyzny, który ścigany był Europejskim Nakazem Aresztowania za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wcześniej poszukiwany był przez policjantów z Czerwionki-Leszczyn. Przestępcza organizacja, którą kierował ścigany mężczyzna, w 2016 roku trudniła się przemytem z Holandii do Polski dużych ilości narkotyków, a następnie ich dystrybucją na terenie kraju.

📢 Te drogi w Rybniku są najbardziej dziurawe! Lepiej na nie uważać. Zobacz TOP 15 najgorszych ulic - rybniczanie ich nienawidzą Które ulice w Rybniku są w najgorszym stanie według mieszkańców? Takie pytanie zadaliśmy naszym czytelnikom. Odpowiedzi było mnóstwo, sporo z nich punktowała, że szybciej będzie wymienić ulice, które NIE potrzebują remontu. Były też takie, które palcem pokazywały dokładne lokalizacje najbardziej dziurawych dróg w mieście. Sprawdź, o które ulice chodzi. Lista TOP 15 dostępna w galerii. 📢 Oto kolejni mistrzowie parkowania z Rybnika. Z tych kierowców nie bierz przykładu Straż Miejska w Rybniku opublikowała kolejną porcję zdjęć, na których widać prawdziwych "mistrzów" parkowania. - O ile można zrozumieć pośpiech wynikający ze szczególnych przypadków losowych, kiedy zagrożone jest zdrowie czy nawet życie ludzkie, o tyle egoistyczne podejście do ułatwienia sobie życia zasługuje na potępienie - tłumaczą strażnicy.

📢 Europoseł Izabela Kloc w Czerwionce-Leszczynach! "Śląsk to więcej niż kopalnie!" 24 lutego odbyło się spotkanie mieszkańców Czerwionki-Leszczyn z europoseł Izabelą Kloc. Wydarzenie było zorganizowane w ramach „Spotkania Wolnych Polaków”. Podczas rozmów z mieszkańcami poruszano tematy ważne dla Polek i Polaków.

