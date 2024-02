Grzegorz Wolnik jedynką do Sejmiku Województwa Śląskiego w okręgu nr 3 z list Koalicji Obywatelskiej

Listę KO w okręgu nr 3 otwierał będzie Grzegorz Wolnik, wieloletni radny Sejmiku Województwa Śląskiego oraz pełnomocnik burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

- Takie inwestycja jak duży remont drogi wojewódzkiej nr 925, to jest nadzieja na to, że przez najbliższe 20 lat będziemy mieli porządną drogę. Długo trwało zanim udało nam się to wywalczyć, ale 321 mln zł z budżetu województwa śląskiego, bo niestety funduszy unijnych wówczas praktycznie rzecz biorąc nie było. To są takie rzeczy, które faktycznie przekładają się na życie pojedynczego mieszkańca. To, że udało nam się wrócić z pociągami Kolei Śląskich do Bogumina - to kolejna rzecz, która zależy od władz regionu - podkreślał Grzegorz Wolnik.