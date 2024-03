Przedsiębiorcze panie z Rybnika. Robią bardzo różne fajne rzeczy. Co proponują rybniczankom u progu Dnia Kobiet? ZDJĘCIA

Pomysł na stworzenie strefy zacisze – relaks, w którym kobiety mogą zapomnieć o tym co je trapi, skupić się na sobie, wyciszyć, zadbać o ciało i duszę dzięki zajęciom pilates, to propozycja Marty Zając prowadzącej firmę FizjoZacisze Oferta pani Marty to tradycyjna rehabilitacja, masaż, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup i pilates. Swoją filozofią skupienia się na sferze zdrowotnej i duchowej, dbaniu o zdrowie kompleksowo zaraża kobiety uczestniczące w jej zajęciach. Dodatkowo edukuje uczestniczki jak ważne jest kontynuowanie aktywności fizycznej po wyjściu z gabinetu, tak aby osiągały najlepsze efekty zdrowotne.

Jak zadbać o zdrowie od podstaw jakim jest układ pokarmowy każdego człowieka, a dokładnie jelita i jaki wpływ ma dieta na komfort życia dorosłych i dzieci, o tym można dowiedzieć się w trakcie konsultacji z Elżbietą Krajczok, która prowadzi w Rybniku firmę Zdrowie w brzuszku i zajmuje się zdrowiem jelit dzieci i dorosłych. Pani Elżbieta aktywnie współpracuje z Centrum Onkologii Integracyjnej w Rybniku, gdzie pacjenci onkologiczni mogą poznać zasady odpowiedniego odżywiania. Już 8 marca pani Elżbieta zachęca kobiety do skorzystania z konsultacji dietetycznych, które odbędą się w ramach akcji MOSiRu Dzień Kobiet w Rajtuzach. To doskonała okazja, by uzyskać cenne informacje dotyczące zdrowej diety i jej wpływu na dobre samopoczucie.

Wynikiem połączenia pasji do aktywności fizycznej i fascynacji treningami opartymi na własnej masie ciała jest firma Fit&More, założona przez Bartosza Reila. Właściciel klubu troszczy się o to, aby uczestnicy zajęć osiągali postępy i wie, że to właśnie sukces motywuje do dalszych wysiłków. Dlatego też kładzie nacisk na wysoką jakość prowadzonych zajęć i angażuje trenerów, których cechuje pasja oraz specjalizacja w konkretnych rodzajach ćwiczeń. Kobiety mogą skorzystać z dedykowanej oferty zajęć, dostosowanej do ich poziomu umiejętności i preferencji co do rodzaju zajęć. To podejście pozwala na jeszcze lepsze zrozumienie i wsparcie kobiet w ich drodze do zdrowia i utrzymania dobrej formy fizycznej.

Co lubią i preferują rybniczanki?

W Rybniku pojawiło się nowe miejsce, które stawia na aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia - Magma Fitness&Kids To firma założona z pasji do sportu przez Magdalenę Rudnik i jej siostrę Marlenę. Obie panie dbają o to, aby w klubie panowała rodzinna atmosfera, szczególnie w trakcie organizacji urodzin dla dzieci. W ofercie klubu odnaleźć można zajęcia dla kobiet, które odbywają się równocześnie z zajęciami dla dzieci. Jest to doskonałe rozwiązanie dla tych pań, które poszukują zajęć dla siebie i dziecka odbywających się w jednym czasie. Różnorodność zajęć pozwala na wybranie takiej aktywności, która jest najbardziej odpowiednia do preferencji i upodobań kobiet.