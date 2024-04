Przegląd prasy z marca 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Rybniku?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Rybnika najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń”?

Przegląd marca 2024 w Rybniku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów. 📢 Zobacz galerię zdjęć Kobiet z Rybnika, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu! Zobacz galerię zdjęć kobiet z Rybnika, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X!

📢 Darmowe KARTKI WIELKANOCNE 2024. Pobierz i podziel się nimi z bliskimi. Wysyłaj piękne życzenia przez SMS, Facebooka lub WhatsAppa Kartki WIELKANOCNE - wyślij za darmo! Pokaż bliskim, że pamiętasz o nich w tym ważnym dniu - zobacz te piękne kartki i życzenia wielkanocne 2024. W naszej galerii przygotowaliśmy dla was DUŻY zestaw kartek na Wielkanoc do pobrania za darmo. Wyślij je przez Facebooka, WhatAppa, czy Messengera! Sprawdź kartki na Wielkanoc 2024. Kliknij "ZOBACZ GALERIĘ" i pobierz.

Prasówka kwiecień Rybnik: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Rybnika. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Naga kobieta przy paczkomacie! Nieprzyzwoite sceny na ulicach Śląska i nie tylko. Kochankowie w amorach, nago na cmentarzu i wiele innych... Takie SCENY w biały dzień na ulicy! Kilkanaście dni temu internet obiegła informacja o nagiej kobiecie, która pozowała przy paczkomacie! Ta sytuacja oburzyła mieszkańców. Ta zrobiła sobie naga sesję zdjęciową w środku miasta. Nie zwracała uwagi, że wokół jest pełno pasażerów i pracowników okolicznych biurowców. Kobieta całkowicie rozebrana pozowała tuż przy przystanku linii tramwajowej i przy paczkomacie...

📢 Piękne kobiety z woj. śląskiego w konkursie Polska Miss 30+! Jak prezentowały się podczas półfinału? Sprawdź teraz galerię ze ZDJĘCIAMI Śliczne 30-tki w konkursie Polska Miss 30+. 15 kobiet z woj. śląskiego dostało się do półfinału Polska Miss 30+, edycja 2024! W tym konkursie piękności startują panie z roczników 1985-1994. Z ponad 900 zgłoszeń do półfinału dostało się ponad sto pań! Zobaczcie zdjęcia... 📢 Wypadek w Leszczynach. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala WYPADEK. Dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku wypadku, do którego doszło w piątek 29 marca nad ranem w Leszczynach. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. 📢 Dziś obchodzimy Święto Polskiej Bielizny! Bo wszystko co polskie - NAJLEPSZE! Zobacz MEMY z tej okazji Nie bądź jak Kajtek! Zaopatrz się w świeżutką parę majtek i innych elementów bieliźnianych! 29 marca, to najlepsza ku temu okazja. To właśnie dziś obchodzimy Święto Polskiej Bielizny. Z tej okazji wiele marek przygotowało nawet atrakcyjne rabaty. A jak świętują internauci? Zobaczcie w naszej galerii!

📢 80 mieszkań TBS na Hallera w Rybniku czeka na lokatorów. "Będą z dumą mówili, że są z TBS-u na Hallera" RYBNIK. Inwestycja mieszkaniowa warta ponad 43 miliony złotych dobiega końca. Już wkrótce lokatorzy będą mogli odebrać klucze do swoich wymarzonych mieszkań, znajdujących się w nowoczesnym budynku przy ulicy Hallera. Tych w sumie będzie 80, każde o powierzchni od 38 do 65 m2, usytuowanych na sześciu kondygnacjach. 📢 Na Śląsku powstaje duża farma wiatrowa! Zobacz jak wyglądają wiatraki... od środka. Mamy ZDJĘCIA spod Raciborza RACIBÓRZ. Zakończył się trwający od początku roku transport elementów farmy wiatrowej Racibórz, którą buduje w Pietrowicach Wielkich firma VSB Energie Odnawialne Polska. Inwestor jest już także po pracach preinstalacyjnych. Do końca roku zamierza oddać do użytku farmę, która zapewni zielony prąd dla ok. 36 tysięcy gospodarstw domowych.

📢 Oto miasta w woj. śląskim, które będą BOGATSZE w 2024 roku! Planują wzrost dochodów nawet o 30 proc. Gdzie będzie się żyło najlepiej? Każde miasto co roku podejmuje kolejne uchwały budżetowe. Ujawnia wtedy swój planowany wzrost lub spadek dochodów względem roku poprzedniego. W 2024 polskie miasta zaszalały... Największy procentowy zysk zaplanował Chełm - aż o 56%! A jak to wygląda w woj. śląskim? Oto TOP 15 miast prezydenckich, w których planowo dochody znacznie wzrosną! 📢 Kiermasz Wielkanocny w Focus Park Rybnik. Tu już poczujesz klimat świąt. Wydarzenie współorganizują organizacje pozarządowe ZDJĘCIA Do niedzieli 24 marca potrwa Kiermasz Wielkanocny, organizowany co roku w Focus Park Rybnik. Od piątku stoiska odwiedziło wiele osób robiących zakupy w centrum handlowym oraz takie, które przyszły celowo, by nabyć ozdoby świąteczne oraz inne artykuły. Jakie prezenty można zrobić bliskim na kiermaszu w rybnickim Focus Parku?

📢 8. Bieg Kopernika IV Liceum Ogólnokształcące w Rybniku. Na dwóch dystansach wystartowało około 150 osób. Kto zwyciężył w zmaganiach ZDJĘCIA RYBNIK. Blisko150 osób wystartowało w 8. Biegu Kopernika IV Liceum Ogólnokształcące w Rybniku. Zawodniczki i zawodnicy startowali na trasie w dzielnicy Paruszowiec-Piaski, ze startem i metą w szkółce Nadleśnictwa Rybnik. Bieg rozegrano w sobotę 23 marca na dwóch dystansach: 5 km (jedna pętla) dla dziewcząt i chłopców i 10 km (dwie pętle) dla kobiet i mężczyzn oraz nordic walking na długości 5 km. Jakie są wyniki? 📢 W Rybniku 24-latek spadł z pierwszego piętra. WIDEO i ZDJĘCIA. Przy bazylice lądował śmigłowiec LPR-u RYBNIK. 24-letni mężczyzna spadł 23 marca br. w godzinach porannych z pierwszego piętra kamienicy na deptakt przy ul. Powstańców. Nieopodal budynku, na placu Bazyliki pw. św. Antoniego, lądował helikopter LPR. Mężczyzn z urazem głowy został przetransportowany do szpitala.

📢 Rybnik: Rozpoczyna się budowa gazociągu przyłączeniowego - oto trasa. To kluczowe w kontekście nowego bloku elektrowni RYBNIK. Spółka Gaz-System podpisała umowę na wybudowanie gazociągu przyłączeniowego do nowego bloku gazowo-parowego w Elektrowni Rybnik wraz ze stacją pomiarową. Inwestycja realizowana jest w ramach programu Gaz-System Coal to Gas, którego celem jest zapewnienie infrastruktury gazowej niezbędnej do transformacji energetycznej.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.