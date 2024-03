8. Bieg Kopernika IV Liceum Ogólnokształcące w Rybniku. Na dwóch dystansach wystartowało około 150 osób. Kto zwyciężył w zmaganiach ZDJĘCIA

Pomysł się urodził co najmniej 10 lat temu wśród nauczycieli wychowania fizycznego. Myślę, ze jest to bardzo dobry pomysł. Bieg jest co prawda ósmy, ale na dwa lata zatrzymała nas pandemia, więc wtedy nie mogliśmy go organizować. Wróciliśmy do tej tradycji i mam nadzieję, że będzie trwała – mówi Małgorzata Wróbel, dyrektor rybnickiego „Kopernika”.

Ireneusz Stajer