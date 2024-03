Prasówka z całego tygodnia 24.03.2024 w Rybniku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rybnika, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.03 a 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze kobiety po 30-stce! One awansowały do finału Polska Miss 30+. Zobacz LISTĘ i ZDJĘCIA!”?

Przegląd tygodnia: Rybnik, 24.03.2024. 17.03 - 23.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najpiękniejsze kobiety po 30-stce! One awansowały do finału Polska Miss 30+. Zobacz LISTĘ i ZDJĘCIA! Najpiękniejsze kobiety po 30-stce! Poznaliśmy finalistki pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+ edycja 2024! Zakwalifikowało się 30 pięknych pań, w tym 4 z woj. śląskiego. Poznaj je! 📢 Kiermasz Wielkanocny w Focus Park Rybnik. Tu już poczujesz klimat świąt. Wydarzenie współorganizują organizacje pozarządowe ZDJĘCIA Do niedzieli 24 marca potrwa Kiermasz Wielkanocny, organizowany co roku w Focus Park Rybnik. Od piątku stoiska odwiedziło wiele osób robiących zakupy w centrum handlowym oraz takie, które przyszły celowo, by nabyć ozdoby świąteczne oraz inne artykuły. Jakie prezenty można zrobić bliskim na kiermaszu w rybnickim Focus Parku?

📢 8. Bieg Kopernika IV Liceum Ogólnokształcące w Rybniku. Na dwóch dystansach wystartowało około 150 osób. Kto zwyciężył w zmaganiach ZDJĘCIA RYBNIK. Blisko150 osób wystartowało w 8. Biegu Kopernika IV Liceum Ogólnokształcące w Rybniku. Zawodniczki i zawodnicy startowali na trasie w dzielnicy Paruszowiec-Piaski, ze startem i metą w szkółce Nadleśnictwa Rybnik. Bieg rozegrano w sobotę 23 marca na dwóch dystansach: 5 km (jedna pętla) dla dziewcząt i chłopców i 10 km (dwie pętle) dla kobiet i mężczyzn oraz nordic walking na długości 5 km. Jakie są wyniki?

Tygodniowa prasówka 24.03.2024: 17.03-23.03.2024 Rybnik: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rybniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Rybniku 24-latek spadł z pierwszego piętra. WIDEO i ZDJĘCIA. Przy bazylice lądował śmigłowiec LPR-u RYBNIK. 24-letni mężczyzna spadł 23 marca br. w godzinach porannych z pierwszego piętra kamienicy na deptakt przy ul. Powstańców. Nieopodal budynku, na placu Bazyliki pw. św. Antoniego, lądował helikopter LPR. Mężczyzn z urazem głowy został przetransportowany do szpitala.

📢 Tak imprezują panie na Śląsku! Oto ZDJĘCIA z jednego z największych klubów w regionie - działo się w weekend Tak imprezują panie na Śląsku! Poszczególne kluby prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przewija się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy imprezowiczów od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Zobacz jak wyglądała zabawa w marcowy weekend w, jednym z największych klubów w regionie - w katowickim klubie Pomarańcza. Na miejscu pojawiło się mnóstwo pięknych pań... 📢 Rybnicki Okręg Węglowy to już przeszłość? W Rybniku zainaugurowany został projekt ROW 2.0. Wodór przyszłością miasta? REGION. W Rybniku zainaugurowany został projekt ROW 2.0. Zdaniem urzędników to przedsięwzięcie, które określa wodorową przyszłość Rybnika. - Od Rybnickiego Okręgu Węglowego do Rybnickiego Okręgu Wodorowego – to brzmi dumnie, choć niektórzy mówią - nierealistycznie, ale ja głęboko wierzę w tę ideę – przekonuje Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

📢 Kandydaci do rady miasta i kandydaci na prezydenta w Rybniku w wyborach samorządowych 2024 Niedługo odbędą się wybory samorządowe 2024. Wiemy, jacy są kandydaci do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4 i na prezydenta. Kto stanie do walki w Twoim okręgu? Prezentujemy wszystkich kandydatów. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje. 📢 Powraca Maj, bzy, Rybnik i Ty. Kto wystąpi na rybnickiej majówce? Znani artyści, muzyka klasyczna oraz oficjalne obchody. To wszystko czeka na nas podczas tegorocznej majówki w Rybniku. Gwiazdami będą: Monika Brodka, Artur Rojek, Igo i Mery Spolsky. Będzie się działo! 📢 Prezydencka debata 2024 w Rybniku. Momentami emocje sięgały zenitu. Zobacz WIDEO i ZDJĘCIA Prezydencka debata 2024 w Rybniku. Czterech kandydatów i cztery różne wizje na przyszłość Rybnika. Krzysztof Kazek, Piotr Kuczera, Tomasz Pruszczyński i Andrzej Sączek wzięli udział w środowej debacie kandydatów na prezydenta Rybnika, która odbyła się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zderzenie ze sobą różnych pomysłów na Rybnik, momentami wzbudzało wiele emocji, zarówno wśród publiczności, jak i samych kandydatów. Nie brakowało trudnych i podchwytliwych pytań, zabrakło jednak pytania Andrzeja Sączka do obecnego prezydenta Rybnika Piotra Kuczery. Dlaczego? Czytajcie.

📢 Planowane są czasowe wyłączenia w woj. śląskim. Nawet 16 godzin BEZ PRĄDU! Gdzie i kiedy? Lista miast i terminy [18 - 22 III 2024] KOMUNIKAT. W dniach od 18 do 22 marca 2024 r. przeprowadzone będą planowane czasowe wyłączenia dostaw prądu w woj. śląskim! Nawet do 16. godzin - aż tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

📢 Powrócą codzienne połączenia kolejowe z Rybnika do Gliwic? Jest na to coraz większa szansa REGION. Coraz głośniej jest wokół przywrócenia codziennych połączeń kolejowych z Rybnika przez Knurów do Gliwic. Od wielu lat postulują o to mieszkańcy regionu, miłośnicy kolei i społecznicy. W końcu stanowczo i jednogłośnie wypowiedzieli się w tej sprawie decydenci. Wiele wskazuje na to, że nie tylko uda się uruchomić codzienne połączenia pociągiem z Rybnika do Gliwic, ale może to się stać już w czerwcu tego roku.

📢 Nostalgiczny powrót do krainy z przeszłości. Czy warto zagrać w Włóczykij: Melodia Doliny Muminków? Recenzja gry i wrażenia Muminki towarzyszyły wielu pokoleniom Polaków. Książki Tove Jansson oraz ich animowana adaptacja wyryły się w umysłach milionów odbiorców jako przyjemne, bajeczne opowieści, w których występował szereg bardzo ciekawych postaci. Powstała gra, w której wcielamy się w postać Włóczykija, który musi ocalić Dolinę Muminków przed zniszczeniem. Czy warto w nią zagrać? Przeczytaj naszą recenzję gry Włóczykij: Melodia Doliny Muminków. 📢 Ludzie czekali na wymarzone domy. Tomasz N. z Rybnika usłyszał aż 57 zarzutów RYBNIK. Ludzie wpłacali zaliczki na wymarzone domy, ale do ich budowy nigdy nie doszło. W innych przypadkach prace rozpoczęły się, jednak prowadzone były z opóźnieniem, niezgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną. W sumie pokrzywdzonych zostało 69 osób, na łączną kwotę ponad 3,2 mln zł. Tomasz N. usłyszał aż 57 zarzutów.

📢 Uzyskano zgodę na budowę bloku gazowo-parowego w Rybniku. Będzie jednym z największych i najbardziej sprawnych bloków tego typu w Polsce RYBNIK. Wydano decyzję o pozwolenie na budowę bloku gazowo-parowego, który ma powstać w Rybniku. Nowy blok ma zastąpić cztery wyłączane z eksploatacji bloki węglowe o łącznej mocy 900 MW w istniejącej Elektrowni Rybnik. Przekazanie do eksploatacji bloku planowane jest pod koniec 2026 roku.

📢 Tężnia w Kamieniu już prawie gotowa! Obiekt na terenie ośrodka rekreacyjnego robi imponujące wrażenie Wiele dzieje się na terenie ośrodka rekreacyjnego w Rybniku-Kamieniu, który przechodzi sporą metamorfozę. To za sprawą zwycięskiego projektu w ramach budżetu obywatelskiego. Jednym z obiektów, który powstał w ramach projektu jest tężnia solankowa o długości 7 metrów i wysokości 4 metrów. Wkrótce powinna zostać oddana do użytku.

📢 Miss Stars Poland 2024 w Czechowicach-Dziedzicach. Zobaczcie ZDJĘCIA. Piękne dziewczyny, wielka gala i korona dla Sary Marut Sara Marut z Rybnika została wczoraj 16 marca wieczorem Miss Stars Poland. Śliczna blondynka ma 176 cm wzrostu, pozostałe wymiary to 88/66/101. Wielka gala, w której wzięło udział 15 pięknych dziewczyn, odbyła się w Dworku Eureka w Czechowicach-Dziedzicach. Zobaczcie zdjęcia z finału Miss Stars Poland. WYSTARCZY KLIKNĄĆ W NASZĄ GALERIĘ!

