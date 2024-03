Uzyskano zgodę na budowę bloku gazowo-parowego w Rybniku. Będzie jednym z największych i najbardziej sprawnych bloków tego typu w Polsce

Jest zgoda na budowę bloku gazowo-parowego w Rybniku

Spółka Rybnik 2050, należąca do PGE otrzymała pozwolenie na budowę nowego bloku gazowo-parowego. 12 marca, decyzję w tej sprawie wydał Piotr Kuczera, prezydent Rybnika i nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności, co umożliwia generalnemu wykonawcy – konsorcjum Polimex Mostostal i Siemens Energy – rozpoczęcie prac budowalnych na terenie inwestycji.

Jak informuje PGE, blok gazowo-parowy w Rybniku o mocy elektrycznej 882,9 MW będzie jednym z największych i najbardziej sprawnych bloków tego typu w Polsce i jednym z największych w Europie. Zdaniem PGE, blok będzie spełniał restrykcyjne limity emisyjne wynikające z konkluzji BAT dla bloków gazowo-parowych. Wskaźnik emisyjności nowego bloku to 320 g CO2 na kWh wytworzonej energii elektrycznej, co oznacza, że jest on trzykrotnie niższy niż dla bloków węglowych klasy 200 MW.