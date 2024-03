Kiermasz Wielkanocny w Focus Park Rybnik. Tu już poczujesz klimat świąt. Wydarzenie współorganizują organizacje pozarządowe ZDJĘCIA OPRAC.: Ireneusz Stajer

To dla nas bardzo istotny element naszej działalności. Chcemy pomagać, a okazją do tego są między innymi kiermasze wielkanocne, w trakcie których można kupić ozdoby wielkanocne wykonane własnoręcznie przez ich podopiecznych – mówi Olga Rutowicz, marketing menager Focus Park w Rybniku. mat. prasowe Zobacz galerię (12 zdjęć)

Do niedzieli 24 marca potrwa Kiermasz Wielkanocny, organizowany co roku w Focus Park Rybnik. Od piątku stoiska odwiedziło wiele osób robiących zakupy w centrum handlowym oraz takie, które przyszły celowo, by nabyć ozdoby świąteczne oraz inne artykuły. Jakie prezenty można zrobić bliskim na kiermaszu w rybnickim Focus Parku?