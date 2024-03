Ludzie czekali na wymarzone domy. Tomasz N. z Rybnika usłyszał aż 57 zarzutów

W rzeczywistości, w przypadku 25 umów podejrzany miał pobrać od pokrzywdzonych zaliczki, jednak nie rozpoczął prac budowlanych tłumacząc się przede wszystkim wzrostem cen na rynku budowlanym i niemożnością wybudowania domu za cenę zawartą w umowie, zaś po rezygnacji przez pokrzywdzonych z umowy nie zwrócił im wpłaconych zaliczek. Z kolei w przypadku 17 umów, roboty budowlane zostały rozpoczęte, jednak zdaniem prokuratury były prowadzone z opóźnieniem, niezgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a ponadto w trakcie trwania robót cena za wybudowanie domu znacznie wzrosła co było niezgodne z zapewnieniami podejrzanego o niezmienności ceny. To jednak nie wszystko, bo Tomasz N. został również oskarżony o wyłudzenie mienia na szkodę ośmiu firm i jednej osoby fizycznej.

- Czyny te popełnione zostały w okresie od grudnia 2021 roku do sierpnia 2022 roku i polegały na zawarciu przez podejrzanego umów z różnymi firmami, których przedmiotem była m.in. dostawa betonu, usługi tynkarskie, usługi geodezyjne, dostawa rusztowań czy też wykonanie wentylacji mechanicznej. Podejrzany swoim działaniem wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do możliwości zapłaty za wystawione faktury doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem - podkreśla Joanna Smorczewska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.