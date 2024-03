Świadkowie Jehowy obchodzą wyjątkowy dzień. W niedzielę 24 marca upamiętnią śmierć Jezusa. Gdzie odbędą się spotkania?

Uroczystość ta, znana jako Pamiątka, to najważniejszy dzień dla niemal 9 milionów Świadków Jehowy na całym świecie. Obchodzą oni to święto każdego roku, zgodnie z poleceniem Jezusa zapisanym w Ewangelii według Łukasza 22:19: „Czyńcie to na moją pamiątkę”.

Piotr Jarząbek, rzecznik Świadków Jehowy w małopolskim i śląskim informuje, że w tym roku, tylko w Polsce uroczystość Pamiątki odbędzie się w ponad 1270 miejsc – i co interesujące – aż w 11 językach. Podczas uroczystości zostanie wygłoszone przemówienie, które wyjaśni, dlaczego Jezus umarł i jakie znaczenie jego śmierć ma dla każdego człowieka. Program wszędzie będzie taki sam i potrwa około godziny.

W Rybniku Świadkowie Jehowy oraz przybyli goście spotkają się przy ul. Kosów 41 o godzinie 18:00 oraz 20:00 oraz przy ul. Rajskiej 41 o godzinie 17:45 oraz 19:30. Spotkania w innych miastach naszego regionu: