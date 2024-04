Miały być wakacje w Egipcie, a wyszedł powrót z lotniska do domu. Wszystko przez głupi żart. 48-latek na lotnisku powiedział, że ma dynamit Piotr Chrobok

Mężczyzna nie dość, że musiał wracać do domu, to jeszcze ukarano go mandatem. Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Z pewnością nie tak wyobrażał sobie wylot do Egiptu 48-letni mieszkaniec Czerwionki-Leszczyn. Mężczyzna chciał polecieć na wakacje, ale w nieodpowiednim momencie zebrało mu się na żarty. Podczas odprawy na lotnisku, powiedział, że w jego bagażu znajduje się dynamit. I choć później tłumaczył, że był to tylko taki dowcip, kapitan lotu do Hurghady, nie wpuścił go na pokład i 48-latek musiał wracać do domu...