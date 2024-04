Tygodniowy przegląd prasy 21.04.2024: Rybnik, 14.04-20.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Rybnika

Okolice Rybnika, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza czy Żor to świetne miejsce dla poszukiwaczy niezwykłości, zabytków i pereł architektury. Odrestaurowane zamki i pałace zachwycają rozmachem, splendorem i poruszają wyobraźnię. To miejsca, w których wielka historia spotyka się z pikantnymi opowieściami na temat życia dawnych elit. Czy wiecie, że w jednym z nich przebywał i tworzył Franciszek Liszt, a w innym funkcjonowało Muzeum Horroru?

W już istniejącym budynku, niegdyś wykorzystywanym na potrzeby funkcjonującej tam Ryfamy (Rybnickiej Fabryki Maszyn) będzie się mieścił nowy żłobek w Rybniku. Powstaje on na terenie, gdzie kiedyś działała wspomniana Ryfama. Żłobek ma być gotowy za nieco ponad dwa lata, we wrześniu 2026 roku.

ZAKUPY. IKEA w Gliwicach otworzyła mini-sklep! Od 17 kwietnia, od godziny 13:00, miłośnicy szwedzkiego designu mogą cieszyć się nową odsłoną zakupów w Studio planowania i zamówień IKEA w CH FORUM. Otwarcie nowego Studio planowania i zamówień IKEA oraz mini-sklepu to świetna wiadomość dla mieszkańców, którzy od dawna czekali na możliwość zakupów... a do jedynej IKEI w woj. śląskim mają daleko! Zobacz zdjęcia asortymentu.

Modernizację Stadionu Miejskiego czy budowę sali koncertowej z prawdziwego jako propozycje do zrealizowania w Rybniku, oferuje kandydat na prezydenta miasta, Andrzej Sączek. Kandydat PiS przedstawia swoje pomysły rybniczanom, a jednocześnie podjęcie co do nich decyzji zostawia im. Jak zapowiada, chce przeprowadzić miesiąc konsultacji społecznych, w którym to mieszkańcy wyrażą swoje zdanie na temat tych propozycji.

Policja w Rybniku! Dobrze jest wiedzieć, który dzielnicowy przypisany jest do twojego osiedla, ulicy... Ta informacja jest bardzo ważna i może okazać się niesłychanie pomocna w kryzysowych chwilach. Nie zwlekaj i już teraz sprawdź wykaz ulic z miasta Rybnik.

Z pewnością nie tak wyobrażał sobie wylot do Egiptu 48-letni mieszkaniec Czerwionki-Leszczyn. Mężczyzna chciał polecieć na wakacje, ale w nieodpowiednim momencie zebrało mu się na żarty. Podczas odprawy na lotnisku, powiedział, że w jego bagażu znajduje się dynamit. I choć później tłumaczył, że był to tylko taki dowcip, kapitan lotu do Hurghady, nie wpuścił go na pokład i 48-latek musiał wracać do domu...