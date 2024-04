TOP 20 zamków i pałaców: Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie-Zdrój, Żory. Poznaj tajemnice tych zachwycających zabytków. Zobacz ZDJĘCIA

Odwiedzając Rybnik, warto przyjrzeć się również starostwu powiatowemu. Gmach został wzniesiony w 1887 roku. Obiekt stanowi piękny przykład historyzującego stylu renesansu niemieckiego. Budynek otoczony założeniem parkowym zwanym Parkiem Starościńskim. Pierwsza siedziba starosty nie jest znana, ale od 1823 roku urzędował on w gmachu ratusza na rybnickim rynku. Powszechnie przyjmuje się, że własnej siedziby władze powiatu rybnickiego doczekały się dopiero w roku 1887. Nie zachowały się jednak dokumenty potwierdzające tę datę, natomiast w dwóch miejscach na budynku starostwa umieszczono rok 1893. Do dziś nie jest też znany twórca projektu architektonicznego. Na miejsce budowy starostwa wybrano działkę położoną na południe od rynku, w sąsiedztwie dworca kolejowego. Pierwotny budynek wzniesiono na planie litery L, z cegły i na betonowej podmurówce. Gmach jest dwukondygnacyjny, o bardzo rozczłonkowanej bryle. Nadano mu formę historyzującą, która wzoruje się na architekturze renesansu niderlandzkiego.



Wiele zabytkowych budowli przetrwało na ziemi wodzisławskiej. Pałac Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim to najstarsza, klasycystyczna budowla w Polsce. Dziś znajduje się w nim Muzeum w Wodzisławiu Śląskim. To w tym miejscu można zobaczyć wystawy dotyczące historii ziemi wodzisławskiej i miasta, sale wystaw czasowych oraz wystawę interaktywną SOWA, czyli Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. W obiekcie znajdują się również przestrzenie do organizacji spotkań, wydarzeń i koncertów. Decyzję o budowie pałacu podjął Guidobald von Dietrichstein ponieważ dotychczasowy zamek wodzisławskim był w bardzo złym stanie, a być może nawet w ruinie. Guidobald postanowił zbudować bardziej reprezentacyjną siedzibę dla siebie i swojej młodej małżonki Marii Gabrieli Henckel von Donnersmarck. Architektem, który najprawdopodobniej podjął się tego zadania, był Franciszek Anton Grimm (1710-1782), utalentowany twórca związany ściśle z rodziną Dietrichsteinów.