Józef Makosz, były prezydent Rybnika przed drugą turą wyborów poparł Andrzeja Sączka. W przeszłości wsparcia udzielił Piotrowi Kuczerze

Józef Makosz, były prezydent Rybnika przed drugą turą wyborów poparł Andrzeja Sączka

Andrzej Sączek: "Nie dzielę stanowisk"

O poparcie Andrzeja Sączka poprosiły rybnickie struktury PiS

Józef Makosz w przeszłości popierał Piotra Kuczerę

Józef Makosz poparcia dla Andrzeja Sączka zdecydował się udzielić pomimo tego, że w przeszłości - przed wyborami w 2014 roku - a więc wtedy, kiedy został on prezydentem na pierwszą kadencję, poparł Piotra Kuczerę, obecnie ubiegającego się o reelekcję. Wpływ na zmianę poparcia byłego prezydenta - jak wynika z jego słów -miała mieć polityka krajowa Koalicji Obywatelskiej, do której przynależy prezydent Rybnika.

Co do działań Piotra Kuczery w Rybniku, Józef Makosz wypowiadał się o nich z uznaniem, zwłaszcza o pierwszej kadencji z lat 2014-2018. Wpływ na obecny pogląd byłego prezydenta miały mieć natomiast wydarzenia z czasów pandemii COVID-19, gdy - jak uznaje to Makosz - KO nie chciało przeprowadzić ogólnokrajowych wyborów prezydenckich. Ponadto nie jest on także zadowolony z początku obecnych rządów KO.