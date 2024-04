Prasówka tygodniowa z 7.04.2024 w Rybniku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rybnika, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.03 a 6.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Królowe parkietu! Imprezowiczki z klubów na Śląsku, które zrobiły show w marcu 2024! Zobacz zdjęcia z wielu miast”?

Przegląd tygodnia: Rybnik, 7.04.2024. 31.03 - 6.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Królowe parkietu! Imprezowiczki z klubów na Śląsku, które zrobiły show w marcu 2024! Zobacz zdjęcia z wielu miast Działo się w marcu 2024 w weekendy w regionie - wszak w tym miesiącu bawiliśmy się m.in. na imprezach z okazji Dnia kobiet! Przez poszczególne kluby przewinęły się setki, jak nie tysiące fanów dobrej zabawy. Oto najpiękniejsze panie z dyskotek w naszym regionie, które bawiły się podczas marcowych imprez. Zobacz, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów. Oto panie na parkietach klubów z woj. śląskiego, z m.in. Katowic, Rybnika, Gliwic, Lublińca, Bielska-Białej czy Siemianowic Śląskich. 📢 Okazja na kopno domu z ogrodem w woj. śląskim! Ceny już od ok. 70 tys. złotych! Zobacz oferty licytacji KWIECIEŃ 2024 W kwietniu 2024 r. dużo nieruchomości w woj. śląskim trafiło na licytacje komornicze! Mamy dla was 17 najciekawszych ofert. Znajdziecie tu zarówno budynki w niskich cenach do remontu, jak i te już wykończone, do zamieszkania. Ceny rozpoczynają się od ok. 70 tys. złotych. Tak więc, jeżeli szukasz domu po okazyjnej cenie - dobrze trafiłeś! Wystawione na licytacji budynki, są zawsze poniżej ceny rynkowej.

📢 Weekend pełen imprez w woj. śląskim! Sprawdź, jakie atrakcje czekają na nas w dniach 5-7 kwietnia - zobacz listę Weekend pełen wrażeń w woj. śląskim! Od festiwalu food trucków, przez fascynujące wystawy po koncerty w różnych gatunkach muzycznych – każdy znajdzie coś dla siebie. Nie zabraknie też możliwości aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Co się dzieje w weekend 5-7 kwietnia? Sprawdź listę imprez.

Tygodniowa prasówka 7.04.2024: 31.03-6.04.2024 Rybnik: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rybniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dzieje się na budowie drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna. Prace ziemne są zaawansowane w 70 proc. RYBNIK. Sporo dzieje się na placu budowy kolejnego odcinka drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna. Wiosenna aura sprawia, że budowlańcy mogą realizować prace ziemne. Te są już zaawansowane na poziomie 70 proc.

📢 W Rybniku powstanie nowy Dzienny Dom Seniora. Ruszy na początku przyszłego roku. Będzie mogło z niego skorzystać 26 mieszkańców Rybniccy seniorzy od przyszłego roku będą mogli korzystać z nowego Dziennego Domu Seniora. Miasto na jego stworzenie otrzymało rządowe dofinansowanie. Jak przekonują władze Rybnika, utworzenie placówki wpisuje się w politykę senioralną miasta. - To kolejny etap realizacji długofalowego celu polityki społecznej wobec starszych mieszkańców naszego miasta - podkreśla Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. 📢 Interna w szpitalu w Rybniku wraca po trzech latach. To dobra wiadomość dla pacjentów ZDROWIE. Pacjenci z Rybnika i okolicznych miejscowości mogą odetchnąć z ulgą. Po trzech latach, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku znów ruszył oddział wewnętrzny. Wcześniej, oddział został zawieszony ze względu na problem z zatrudnieniem lekarzy.

📢 Rybnicki szpital psychiatryczny będzie leczył swoich pacjentów światłem! Powstało w nim Centrum Diagnostyczne z Salą Doświadczania Świata Szpital psychiatryczny w Rybniku wzbogacił się o zupełnie nowe miejsce. Stworzono w nim Centrum Diagnostyczne. Ma to być miejsce, w którym pacjenci lecznicy będą mieli wykonywane niezbędne badania. Po postawionej diagnozie będą w nim również mieli zajęcia, które pomogą wrócić im do zdrowia, ponieważ oprócz miejsca diagnozy jest to także miejsce prowadzonej terapii. 📢 Wyjątkowe koty do adopcji w Śląskiem - zobacz ZDJĘCIA. Te kociaki czekają na kochający dom Za nami Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt. Obchodzony jest 4 kwietnia każdego roku, ma na celu zwrócenie uwagi na ich cierpienia i potrzeby oraz promowanie adopcji zwierzaków ze schronisk. Bezdomność to dla nich nie tylko brak ciepłego schronienia, ale także niedostatek jedzenia, opieki weterynaryjnej i przede wszystkim miłości. W naszej galerii znajdziesz kotki ze schronisk w Bytomiu, Katowicach, Częstochowie, Bielsku, Sosnowcu i Jastrzębiu. Zobacz, jakie kociaki czekają na twoją pomoc!

📢 Śmieszne MEMY o wyborach samorządowych 2024. Typowy Janusz wybiera się do urny. Jeszcze nie ma wyników... a już narzeka Śmieszne MEMY o wyborach 2024. Już za kilka dni cała Polska ruszy do urn. Nastroje społeczne i temperatura wciąż rośnie. Napięcie wzrasta, czas wyboru nadchodzi. Internauci nie próżnują i tworzą wyborcze memy. Zobaczcie, co śmieszy internautów! 📢 Czarujące pieski do adopcji w woj. śląskim. One czekają na nowy dom - zdjęcia. Za nami Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt 2024 Cudowne psiaki do adopcji w woj. śląskim. Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt, obchodzony jest 4 kwietnia każdego roku, ma na celu zwrócenie uwagi na ich cierpienia i potrzeby oraz promowanie adopcji zwierzaków ze schronisk. Bezdomność to dla nich nie tylko brak ciepłego schronienia, ale także niedostatek jedzenia, opieki weterynaryjnej i przede wszystkim miłości. W naszej galerii znajdziesz pieski ze schronisk w Bytomiu, Katowicach, Częstochowie, Bielsku, Sosnowcu i Rybniku. Zobacz, jakie psiaki czekają na twoją pomoc!

📢 Rybnik Zieloną Stolicą Europy? Miasto powalczy o zwycięstwo w unijnym konkursie. Warto, bo nagroda jest bardzo konkretna Rybnik powalczy o tytuł Zielonej Stolicy Europy. To konkurs, w ramach którego co roku jednemu europejskiemu miastu, wiodącemu prym pod względem zrównoważenia środowiskowego, społecznego i gospodarczego, przyznawane jest to szczególne wyróżnienie. Rybnik bierze udział dzięki inicjatywnie i przy wsparciu Łukasza Kohuta, posła do Parlamentu Europejskiego i rybniczanina. 📢 Protest rolników nie ustaje. Strajkujący odwiedzili biura parlamentarzystów z Rybnika, Jastrzębia i Raciborza. Przynieśli "prezenty" W sumie 10 parlamentarzystów zamierzali odwiedzić prowadzący strajk w związku z Zielonym Ładem, rolnicy. Protestujący chcieli porozmawiać z posłami z Rybnika, Jastrzębia-Zdroju i Raciborza. W pierwszym z tych miast nie udało im się przeprowadzić rozmowy z żadnym parlamentarzystą. Części z nich udało im się za to zostawić "prezent".

📢 Gorąca końcówka kampanii wyborczej w Rybniku. Sąd nakazał Tomaszowi Pruszczyńskiemu, by ten przeprosił Piotra Kuczerę WYBORY. Prezydent Rybnika Piotr Kuczera wystąpił do sądu z wnioskiem w trybie wyborczym przeciwko Tomaszowi Pruszczyńskiemu, kandydatowi na prezydenta miasta z ramienia Lepszego Rybnika. Poszło o sprawę mobbingu w Urzędzie Miasta w Rybniku. W środę 3 kwietnia, sąd wydał w tej sprawie postanowienie, nakazując Tomaszowi Pruszczyńskiemu między innymi zamieszczenie sprostowania w mediach, przeproszenie prezydenta oraz wpłatę 10 tys. zł na rzecz Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego we Wrocławiu. Ten z kolei zaznaczył, że będzie się odwoływał.

📢 Rybnik: Nie żyje Lech Gęborski. Był związany z rybnickim Bractwem Kurkowym. Przez wiele lat prowadził legendarny zakład zegarmistrzowski Związany z Bractwem Kurkowym, w przeszłości prowadzący rodzinny zakład zegarmistrzowski, rybnicki społecznik Lech Gęborski, nie żyje. - Odszedł od nas na wieczną wartę nasz brat. Ikona bractwa - mówią członkowie Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika.

📢 Miliony złotych dla Rybnika, gmin powiatu rybnickiego i wodzisławskiego. Mieszkańcy będą mogli kupić ekologiczne źródła ciepła i energii Mieszkańcy Rybnika, a także gmin powiatu rybnickiego: Czerwionki-Leszczyn, Gaszowic, Jejkowic, Lysek i Świerklan oraz Pszowa w powiecie wodzisławskim będą mogli skorzystać z dotacji na na zakup ekologicznych źródeł ciepła, energii i ich magazynowanie. To efekt przyznania tym gminom ponad 143 milionów złotych z pieniędzy Unii Europejskiej. 📢 Strażacy znów pomogą Samuelkowi. Wielkie strażackie wydarzenie w Gaszowicach. Będzie pokaz ratownictwa, a nawet przelot samolotu! Ponad 5,3 miliona złotych potrzebne jest na leczenie małego rybniczanina, Samuelka Jurczyka-Szostak. Chłopiec zmaga się z neuroblastomą, nazywaną “zabójcą dzieci”. W zbiórkę na rzecz 3-latka włączają się strażacy-ochotnicy z naszego regionu. Robią to zresztą nie po raz pierwszy.

📢 Nowy park handlowy powstanie w Rybniku. W miejscu zlikwidowanego Tesco pojawią się znane marki. Poznaliśmy szczegóły inwestycji RYBNIK. Inwestor z Grupy Saller przywróci nowe życie terenowi przy ulicy Żorskiej, po byłym hipermarkecie Tesco. Saller uzyskał pozwolenie na budowę i jeszcze w tym roku planuje rozpocząć inwestycję, a otwarcie powinno nastąpić w 2025 roku. Co stanie na miejscu byłego hipermarketu? Mamy dla Was szczegóły nowej inwestycji w Rybniku.

