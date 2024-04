Gorąca końcówka kampanii wyborczej w Rybniku. Sąd nakazał Tomaszowi Pruszczyńskiemu, by ten przeprosił Piotra Kuczerę

Kuczera kontra Pruszczyński, czyli wybory w Rybniku. Sąd nakazał przeprosiny

- Bez wątpienia wypowiedzi pana Tomasza Pruszczyńskiego są nieprawdziwe i zmierzają do manipulowania faktami, aby u odbiorców wypowiedzi wywrzeć błędne i nieprawdziwe przekonanie, że pan Piotr Kuczera miał "od lat" wiedzieć o sprawie mobbingu, a Urząd Miasta Rybnika miał być stroną postępowania sądowego w sprawie o zapłatę odszkodowania z tytułu mobbingu. Nie ulega wątpliwości, iż takie manipulowanie faktami ma na celu zdyskredytowania przez uczestnika Tomasza Pruszczyńskiego w opinii publicznej urzędującego prezydenta miasta Rybnika pana Piotra Kuczerę, który również jest kandydatem na prezydenta miasta Rybnika w wyborach samorządowych w 2024 r. - czytamy we wniosku.

W środę 3 kwietnia, Sąd Okręgowy w Rybniku wydał w tej sprawie postanowienie. Sąd postanowił nakazać Tomaszowi Pruszczyńskiemu sprostowanie podanych we wniosku informacji, w formie 30-sekundowego komunikatu w telewizji TVT oraz w formie ruchomego paska na jednym z portali internetowych. Jednocześnie sąd nakazał, by Tomasz Pruszczyński przeprosił Piotra Kuczerę oraz wpłacił kwotę 10 tys. złotych na rzecz Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego we Wrocławiu. Tym samym wniosek Piotra Kuczery został uwzględniony w całości.