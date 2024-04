W 19. rocznicę jego śmierci Jana Pawła II, rybnickim deptakiem przeszedł marsz ku pamięci. Zobacz ZDJĘCIA

Mieszkańcy Rybnika upamiętnili Jana Pawła II

Z Rybnikiem, nie licząc mieszkającej w dzielnicy Stodoły jego ciotki, nie łączyło go zbyt wiele. Mimo to pamięć o nim wśród mieszkańców jest duża. Chodzi o postać papieża Jana Pawła II. W 19. rocznicę śmierci jedynego Polaka na Stolicy Piotrowej, przez miasto przeszedł marsz ku jego pamięci. Wzięło w nim udział około stu osób. Wśród nich pani Halina i pan Paweł, którzy - jak przyznawali – zdecydowali się na uczestnictwo, ponieważ 2 kwietnia to dla nich ważna data.