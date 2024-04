Strażacy znów pomogą Samuelkowi. Wielkie strażackie wydarzenie w Gaszowicach. Będzie pokaz ratownictwa, a nawet przelot samolotu!

Strażacy znów pomogą Samuelkowi. Wielkie strażackie wydarzenie w Gaszowicach

Pomaganie jest wpisane w ich codzienność, ale robią to nie tylko, gdy trzeba ugasić pożar lub walczyć z powodzią. I po raz kolejny to udowadniają. Strażacy z gminy Gaszowice organizują wydarzenie, w trakcie którego zbierane będą pieniądze na leczenie pochodzącego z Rybnika, 3-letniego Samuela Jurczyka-Szostak.

Kilkadziesiąt jednostek OSP wspomoże leczenie Samuelka. Co przygotowano w Gaszowicach?

Strażacy Samuelkowi pomogą nie pierwszy raz

Akcja pomocy Samuelkowi rozpocznie się o godz. 18:00. Będzie to już jednocześnie kolejne wydarzenie, którego zorganizowane przez strażaków, którego celem jest pomoc chłopcu.

Niemal identyczne jak to, które planowane jest na nadchodzący weekend, miało miejsce przed rokiem. Wcześniej strażacy zorganizowali też halowy turniej piłki nożnej. Przeprowadzono także licytację voucheru, którego zwycięzca mógł zwiedzić siedzibę Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.

Mały Samuelek z Rybnika zmaga się z “zabójcą dzieci”

Samuel Jurczyk-Szostak to 3-letni mieszkaniec Rybnika. Chłopiec cierpi na neuroblastomę. To nowotwór nazywany “zabójcą dzieci”, ponieważ zazwyczaj atakuje osoby w wieku kilku lat, a jego śmiertelność jest bardzo wysoka. Co więcej, raz wyleczony może uaktywnić się ponownie.

Tak też stało się w przypadku Samuelka. Chłopiec raz pokonał chorobę, jednak ta zaatakowała ponownie. Obecnie 3-latek jest leczony w Barcelonie, w najlepszej klinice na świecie. Leczenie jest jednak bardzo drogie. Jego koszt oszacowano na 5,3 miliona złotych.