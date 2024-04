Rybnicki szpital psychiatryczny będzie leczył swoich pacjentów światłem! Powstało w nim Centrum Diagnostyczne z Salą Doświadczania Świata Piotr Chrobok

Szpital psychiatryczny w Rybniku wzbogacił się o zupełnie nowe miejsce. Stworzono w nim Centrum Diagnostyczne. Ma to być miejsce, w którym pacjenci lecznicy będą mieli wykonywane niezbędne badania. Po postawionej diagnozie będą w nim również mieli zajęcia, które pomogą wrócić im do zdrowia, ponieważ oprócz miejsca diagnozy jest to także miejsce prowadzonej terapii.