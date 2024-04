Wyjątkowe koty do adopcji w Śląskiem - zobacz ZDJĘCIA. Te kociaki czekają na kochający dom

Za nami Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt. Obchodzony jest 4 kwietnia każdego roku, ma na celu zwrócenie uwagi na ich cierpienia i potrzeby oraz promowanie adopcji zwierzaków ze schronisk. Bezdomność to dla nich nie tylko brak ciepłego schronienia, ale także niedostatek jedzenia, opieki weterynaryjnej i przede wszystkim miłości. W naszej galerii znajdziesz kotki ze schronisk w Bytomiu, Katowicach, Częstochowie, Bielsku, Sosnowcu i Jastrzębiu. Zobacz, jakie kociaki czekają na twoją pomoc!

Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt 2024 w woj. śląskim

Bezdomność zwierząt to problem o ogromnej skali na całym świecie. W Polsce miliony zwierząt czekają na kochający dom. Nie ma nic cenniejszego niż posiadanie zwierzaka, który jest jednocześnie naszym przyjacielem i towarzyszem. Jego obecność może przynieść wiele radości, ukojenia, a także pomóc w redukcji stresu i poprawie samopoczucia. Taka przyjaźń to niezwykle rzadki i cenny dar. Towarzystwo czworonoga może wzbogacić nasze życie, a także złagodzić i ogrzać atmosferę w domu. Jednak jest to jednocześnie ogromny obowiązek, więc zanim zdecydujesz się przyjąć go do swojego domu, odpowiedz sobie na pytania: Czy masz odpowiednie warunki?

Czy masz dość czasu i cierpliwości?

Czy stać cię na utrzymanie zwierzaka?

Czy decyzja o posiadaniu zwierzaka jest twoja?

Jeśli na wszystkie pytanie odpowiedziałeś twierdząco, możesz zdecydować się na adopcję. W naszej galerii umieściliśmy kilkadziesiąt przepięknych psiaków ze śląskich schronisk. To tylko garstka nich, zachęcamy do odwiedzania stron schronisk, by przyjrzeć się całej reszcie porzuconych psiaków.

Schroniska przyjmują porzucone zwierzęta, zapewniając im komfortowy nocleg wraz z wyżywieniem. Niestety prawie każdego dnia do placówek przybywa kolejny czworonóg, a miejsca w schronisku są ograniczone. Dlatego właśnie placówki umożliwiają adopcję zwierząt dla przyszłych kochających właścicieli. Nowy dom to marzenie tych czworonogów. Pieski z przejściami liczą, że uśmiechnie się do nich szczęście. Adopcja psa to jednak poważna decyzja musi być więc podjęta świadomie i odpowiedzialnie. Każdy, kto da dom czworonogowi, otrzyma w zamian nowego przyjaciela, bezgraniczną miłość i wiernego towarzysza.

Zobacz zdjęcia kotków do adopcji - kliknij TUTAJ! Ponadto, warto wesprzeć schroniska dla bezdomnych zwierząt. Możesz to zrobić na wiele sposobów – od przekazania darowizny, poprzez zorganizowanie zbiórki karmy czy akcesoriów, po udział w akcjach wolontariackich. Pamiętaj, że każda pomoc jest cenna i może pomóc wielu zwierzętom w potrzebie.

