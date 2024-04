Wyniki wyborów 2024 RYBNIK. Piotr Kuczera w drugiej turze z Andrzejem Sączkiem. OFICJALNIE wyniki PKW

Wybory 2024 w Rybniku. To już pewne - będzie druga tura

Wyniki wyborów prezydenckich w Rybniku:

To oznacza, że w drugiej turze wyborów zmierzą się ze sobą dotychczasowy prezydent Piotr Kuczera z Koalicji Obywatelskiej oraz Andrzej Sączek z Prawa i Sprawiedliwości.

- Kochani, setki ludzi do mnie pisze i nie jestem w stanie wszystkim odpisywać teraz. Dziękuję. Jesteście wspaniali i nie liczy się wynik, tylko ta energia jaką mnie obdarzacie - poinformował w niedzielny wieczór w mediach społecznościowych Andrzej Sączek.

Wybory do Rady Miasta Rybnika

Mieszkańcy wybierali również radnych. Do obsadzenia było 25 miejsc, choć w wyborach startowało 162 kandydatów. Na karcie do głosowania znalazły się również nazwiska kandydatów do sejmiku wojewódzkiego. W okręgu nr 3 obejmującym między innymi Rybnik, startowało 97 kandydatów.