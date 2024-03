80 mieszkań TBS na Hallera w Rybniku czeka na lokatorów. Zobacz ZDJĘCIA. "Będą z dumą mówili, że są z TBS-u na Hallera"

80 mieszkań na Hallera w Rybniku czeka na lokatorów

- Mieliśmy tutaj plac, który był placem czysto parkingowym. Była wielka dyskusja o uporządkowaniu tego kwartału i dzisiaj mamy szczęśliwy finał. To co miało powstać, to powstało, czyli parking wielopoziomowy, galeria i TBS, z tym ważnym elementem konkursu architektonicznego, który mówił o zagospodarowaniu istniejącej zabudowy. Dwa zabytkowe budynki uzyskały swoją nową funkcję i dobrze się stało. Mamy Rybnik trochę z przeszłości, ale też otwarty na nowoczesność, na dobre i fajne przestrzenie - skomentował Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Tu kiedyś było ściernisko, ale powstało San Francisco - można by zmodyfikować słowa słynnej piosenki, na temat budynku TBS, który powstał przy ulicy Hallera w Rybniku. W miejscu, gdzie niegdyś mieścił się mało estetyczny plac parkingowy z płyt betonowych, powstały nowoczesne wnętrza, które już wkrótce zasiedlą nowi lokatorzy. Inwestycja przy ulicy Hallera to pierwsza w Rybniku, warta ponad 43 miliony złotych inicjatywa spółki miejskiej Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój Dom”.

W przypadku lokali mieszkalnych, każde z nich ma powierzchnię od 38 do 65 m2. Czynsz będzie się mieścił w granicach 25 zł za m2. To w sumie 80 mieszkań, które dodatkowo będą wyposażone w komórki. Budynek nie jest jednak podpiwniczony. Mieszkania zostały wyposażone w loggie, zaś w każdej klatce znalazły się dźwigi osobowe. Wszystko zostało dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Z kolei na parterze, zlokalizowanych zostanie sześć lokali użytkowych. Swoje miejsce znajdzie tu jeden z lokalnych dostawców internetu, restauracja japońska, zaś w dwóch lokalach będzie się mieścił żłobek.

Prace zmierzają już do końca i budynek będzie mógł zostać oddany do użytku w ciągu najbliższych tygodni. Budynek wciąż czeka jeszcze na podłączenie do prądu. Gdy tylko to się stanie, mieszkańcy mają otrzymać klucze do swoich lokali.