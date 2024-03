Na Śląsku powstaje duża farma wiatrowa! Zobacz jak wyglądają wiatraki... od środka. Mamy ZDJĘCIA spod Raciborza

– Przewidujemy, że dalsze prace montażowe potrwają do czerwca – mówi Marek Matkowski, kierownik projektu budowlanego w VSB Energie Odnawialne Polska. Polegają one na posadowieniu kolejnych, wyższych sekcji wież, na których zamontowane będą gondole, przekładnie i wirniki, do których mocuje się następnie skrzydła wiatraków. – Tempo montażu dopasowujemy do warunków pogodowych. Ponieważ projekt przewiduje zapas czasowy na wypadek silnego wiatru, zachowujemy pełne bezpieczeństwo i nie ścigamy się z terminami – dodaje Marek Matkowski.