Czerwionka-Leszczyny w PRL-u. Pokolorowaliśmy stare zdjęcia. Tak wyglądały prace w czynie społecznym Robert Lewandowski

HISTORIA. Czerwionka-Leszczyny to gmina o bogatej historii, ciekawych i znanych osobistościach oraz wielu charakterystycznych obiektów. Wiele z nich powstawało w latach PRL-u i to właśnie do tego okresu przenosimy się z naszą galerią kolorowych zdjęć.