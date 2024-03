Przegląd prasy z tygodnia 31.03.2024. Co działo się w Rybniku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rybnika, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.03 a 30.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bezpłatne KARTKI WIELKANOCNE 2024 do pobrania! Wyślij PIĘKNE zdjęcia bliskim przez MMS, Facebooka, czy WhatsApp”?

Przegląd tygodnia: Rybnik, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Bezpłatne KARTKI WIELKANOCNE 2024 do pobrania! Wyślij PIĘKNE zdjęcia bliskim przez MMS, Facebooka, czy WhatsApp Świętna 2024. Kartki WIELKANOCNE - wyślij za darmo! Pokaż bliskim, że pamiętasz o nich w tym ważnym dniu - zobacz te piękne kartki i życzenia wielkanocne 2024. W naszej galerii przygotowaliśmy dla was DUŻY zestaw kartek na Wielkanoc do pobrania za darmo. Wyślij je przez Facebooka, WhatAppa, czy Messengera! Sprawdź kartki na Wielkanoc 2024. Kliknij "ZOBACZ GALERIĘ" i pobierz. 📢 Wybory 2024. Andrzej Sączek, kandydat na prezydenta Rybnika bez tajemnic ZDJĘCIA W niedzielę, 7 kwietnia odbędą się wybory prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Kandydatów do fotelu prezydenta Rybnika poprosiliśmy o to, by nam o sobie opowiedzieli. Dziś bez tajemnic Andrzej Sączek, kandydat na prezydenta Rybnika.

📢 Wybory 2024. Piotr Kuczera, kandydat na prezydenta Rybnika bez tajemnic ZDJĘCIA W niedzielę, 7 kwietnia odbędą się wybory prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Kandydatów do fotelu prezydenta Rybnika poprosiliśmy o to, by nam o sobie opowiedzieli. Dziś bez tajemnic Piotr Kuczera, kandydat na prezydenta Rybnika.

Tygodniowa prasówka 31.03.2024: 24.03-30.03.2024 Rybnik: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rybniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tężnia w Kamieniu gotowa! Od najbliższej soboty będzie czekała na odwiedzających. W sam raz na świąteczny spacer REGION. Zakończyła się budowa tężni solankowej, która powstała na terenie ośrodka rekreacyjnego w Rybniku-Kamieniu. Od soboty 30 marca, obiekt będzie dostępny dla wszystkich odwiedzających. Prezentuje się wyśmienicie!

📢 Wypadek w Leszczynach. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala WYPADEK. Dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku wypadku, do którego doszło w piątek 29 marca nad ranem w Leszczynach. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. 📢 Dziś obchodzimy Święto Polskiej Bielizny! Bo wszystko co polskie - NAJLEPSZE! Zobacz MEMY z tej okazji Nie bądź jak Kajtek! Zaopatrz się w świeżutką parę majtek i innych elementów bieliźnianych! 29 marca, to najlepsza ku temu okazja. To właśnie dziś obchodzimy Święto Polskiej Bielizny. Z tej okazji wiele marek przygotowało nawet atrakcyjne rabaty. A jak świętują internauci? Zobaczcie w naszej galerii! 📢 80 mieszkań TBS na Hallera w Rybniku czeka na lokatorów. "Będą z dumą mówili, że są z TBS-u na Hallera" RYBNIK. Inwestycja mieszkaniowa warta ponad 43 miliony złotych dobiega końca. Już wkrótce lokatorzy będą mogli odebrać klucze do swoich wymarzonych mieszkań, znajdujących się w nowoczesnym budynku przy ulicy Hallera. Tych w sumie będzie 80, każde o powierzchni od 38 do 65 m2, usytuowanych na sześciu kondygnacjach.

📢 W woj. śląskim skonfiskowano 15 samochodów pijanym kierowcom. Jakie to były modele? Wkrótce zostaną zlicytowane! Konfiskata aut. W czwartek, 14 marca 2024 r. weszły w życie przepisy umożliwiające konfiskatę aut nietrzeźwym kierowcom. Komenda Główna Policji przekazała PAP, że 16-18 marca w całej Polsce skonfiskowała 60 samochodów kierowcom, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu. W woj. śląskim do 22 marca było to 15 pojazdów. Jakiej są marki i ile wynosi ich szacowana wartość? Zobaczcie w galerii. 📢 Na Śląsku powstaje duża farma wiatrowa! Zobacz jak wyglądają wiatraki... od środka. Mamy ZDJĘCIA spod Raciborza RACIBÓRZ. Zakończył się trwający od początku roku transport elementów farmy wiatrowej Racibórz, którą buduje w Pietrowicach Wielkich firma VSB Energie Odnawialne Polska. Inwestor jest już także po pracach preinstalacyjnych. Do końca roku zamierza oddać do użytku farmę, która zapewni zielony prąd dla ok. 36 tysięcy gospodarstw domowych.

📢 Kandydaci na prezydenta Rybnika w wyborach samorządowych 2024. Kazek, Kuczera, Pruszczyński, Sączek. Jest ich czterech. Kim są? ZDJĘCIA Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych, 4 marca rejestracja kandydatów na radnych. O stanowisko prezydenta Rybnika będzie walczyć czterech kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście. 📢 Mistrzowie parkowania z Rybnika. Nie znają przepisów czy łamią je świadomie? Zobacz te ZDJĘCIA Straż Miejska w Rybniku opublikowała nową porcję zdjęć, na których widać prawdziwych "mistrzów" parkowania. - O ile można zrozumieć pośpiech wynikający ze szczególnych przypadków losowych, kiedy zagrożone jest zdrowie czy nawet życie ludzkie, o tyle egoistyczne podejście do ułatwienia sobie życia zasługuje na potępienie - tłumaczą strażnicy. 📢 Rybnik. Zabytkowe dzwony kościelne w Popielowie. Najstarsze w całej archidiecezji. To prawdziwe cuda pracy ludwisarzy. ZDJĘCIA RYBNIK. Czy wiecie, że dwa najstarsze dzwony różnych rozmiarów w Archidiecezji Katowickiej, znajdują się na wieży kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Popielowie? Pochodzą z końca XV wieku. Są wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr B/420/2020, decyzją z 10 marca 2020 roku. - Mają wyjątkową wartość historyczną oraz artystyczną, są znaczącymi w skali ponadregionalnej zabytkami sztuki ludwisarskiej – zaznacza dr Henryk Mercik, miejski konserwator zabytków.

📢 Przed świętami do 16. godzin bez prądu? Planowane są wyłączenia. Oto LISTA miast i terminy [25 - 28 III 2024] WAŻNE. W dniach od 23 do 28 marca 2024 r. zaplanowane są czasowe wyłączenia dostaw prądu w woj. śląskim tuż przed świętami! Przerwy wyniosą maksymalnie do 16. godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

📢 Sprawa byłego posła PiS Grzegorza J. z Rybnika. 22 kwietnia sąd ogłosi czy rozszerzy materiał dowodowy w procesie korupcyjnym. Mowy końcowe? 22 kwietnia, Sąd Rejonowy w Rybniku ogłosi, czy na wniosek prokuratury rozszerzy materiał dowodowy w procesie oskarżonego o korupcję byłego posła Prawa i Sprawiedliwości Grzegorza J. Chodzi o materiały z podsłuchów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w innej sprawie. Stanowczo sprzeciwia się temu obrona.

📢 W Rybniku obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką RYBNIK. Przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, zastępca prezydenta Rybnika, a także uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, wzięli udział w uroczystości oddania hołdu rodziny Zimoniów z Rybnika. Wydarzenie związane było z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

📢 Tłum młodych na widowni DK w Rybniku-Niedobczycach. Poszli na spektakl "Mianujom mie Hanka". Tak promuje się śląska kultura i język! ZDJĘCIA RYBNIK. W Domu Kultury w Niedobczycach odbył się pokaz specjalny spektaklu "Mianujom mie Hanka". Za wydarzeniem, które zorganizowano w poniedziałek 25 marca oraz ma na celu promocję kultury wśród uczniów stoi - stowarzyszenie FEST i europoseł Łukasz Kohut. Prawie 400 młodych ludzi z powiatu rybnickiego i wodzisławskiego mogło zobaczyć sztukę o skomplikowanej historii pogranicza. Niedawno, także za sprawą Łukasza Kohuta, miał miejsce pokaz tego spektaklu w Sejmie, a wcześniej w Parlamencie Europejskim. Co działo się na scenie?

📢 W Rybniku powstała kolejna jadłodzielnia. Miejsce, w którym podzielisz się z innymi dobrem RYBNIK. To już czwarta lodówka społeczna, która zostanie otwarta w Rybniku. Nowa jadłodzielnia będzie mieściła się przy ulicy Mościckiego w Niewiadomiu i zostanie otwarta w środę 27 marca. Będzie mógł z niej skorzystać każdy, kto odczuje taką potrzebę. Można nie tylko dzielić się jedzeniem z innymi, ale i zabrać to, co potrzebne.

