W Rybniku powstała kolejna jadłodzielnia. Miejsce, w którym podzielisz się z innymi dobrem OPRAC.: Robert Lewandowski

RYBNIK. To już czwarta lodówka społeczna, która zostanie otwarta w Rybniku. Nowa jadłodzielnia będzie mieściła się przy ulicy Mościckiego w Niewiadomiu i zostanie otwarta w środę 27 marca. Będzie mógł z niej skorzystać każdy, kto odczuje taką potrzebę. Można nie tylko dzielić się jedzeniem z innymi, ale i zabrać to, co potrzebne.