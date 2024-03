Makabryczne „znalezisko” w Rybniku. To szczątki ludzkiego płodu, wykopane z terenu posesji. Co ustaliła prokuratura? Ireneusz Stajer

arc / zdjęcie ilustracyjne

RYBNIK. Mieszkańcy jednej z rybnickich dzielnic zaszokowała informacja o ludzkim ciele na terenie posesji. Szczątki miały zostać wykopane. We wtorek, 5 marca, na placu pojawił się policyjny radiowóz, co wywołało szereg spekulacji. Policja i prokuratura milczały w tej sprawie aż do czwartku. Co zdarzyło się na posesji przy ulicy Poprzecznej w Rybniku?