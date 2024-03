Zabójstwo w Rybniku? Mogło chodzić o zazdrość. Kobieta została ugodzona nożem. Damian M. nie przyznał się do stawianego zarzutu

Zabójstwo z zazdrości w Rybniku? Kobieta została ugodzona nożem

Znamy szczegóły tragicznego w skutkach zdarzenia, do którego doszło w minioną sobotę 2 marca, w jednym z domów znajdujących się przy ulicy Rajskiej w Rybniku. Wtedy też, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie, że w mieszkaniu doszło do awantury domowej, podczas której 41-letnia kobieta została ugodzona nożem. Jak informuje gliwicka prokuratura, do zdarzenia miało dojść na tle zazdrości partnerskiej. Mimo wysiłku medyków, nie udało się uratować życia kobiety. Monika J. zmarła.