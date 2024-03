Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów do rady miasta w Rybniku. Piotr Kuczera oficjalnie kandydatem na prezydenta miasta

Koalicja Obywatelska odsłania wyborcze karty w Rybniku

Budujemy wspólny Rybnik. To hasło przedstawione w czwartek 7 marca, podczas oficjalnej prezentacji kandydatów do Rady Miasta Rybnika z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Wydarzenie odbyło się w Domy Kultury w Chwałowicach. O reelekcję na stanowisku prezydenta miasta, ubiegał się będzie Piotr Kuczera, który w pierwszej kolejności przedstawił zrealizowane zadania, a następnie przeszedł do planów na następną kadencję.