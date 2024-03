Prasówka z całego tygodnia 17.03.2024 w Rybniku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

KONKURS PIĘKNOŚCI. 15 pań z woj. śląskiego dostało się do półfinału Polska Miss 30+, edycja 2024! W tym konkursie piękności startują panie z roczników 1985-1994. Z ponad 900 zgłoszeń do półfinału dostało się ponad sto pań! Zobaczcie zdjęcia...

Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

RYBNIK. Wernisaż wystawy fotograficznej Oli Kubicy „Rybnickie kobiety" w Galerii Sztuki Teatru Ziemi Rybnickiej. To projekt zainicjowany przez fotografkę, rybniczankę, która postanowiła wykorzystać swoje umiejętności, by sportretować oraz pokazać niezwykłość i siłę kobiet z tego miasta. To również swego rodzaju podsumowanie 20-lecia pracy zawodowej artystki. Które panie trafiły do obiektywu artystki?

WYBORY 2024. Kto jest na listach do Rady Miasta w Rybniku? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Kto będzie kandydować do Rady Miasta Rybnika? Sprawdź kandydatów ze wszystkich okręgów - 1, 2, 3, 4. Kliknij w "zobacz galerię".

Na Placu Wolności w Rybniku powstaje miejsce, by zatrzymać się na krótko po to, by kogoś odebrać lub podwieźć i jechać w dalszą drogę. To tzw. strefa Kiss and Ride.

Śmieszne MEMY. Najlepsza drzemka to taka, po której nie wiesz, który mamy rok i jak się nazywasz. A co, jeśli zdarzy się ona w pracy? Cóż, to zależy od tego, czy zostaniesz przyłapany, czy nie. Dziś jednak wszyscy szefowie powinni przymknąć oko na takie incydenty, gdyż obchodzimy właśnie Światowy Dzień Drzemki w Pracy! Zobaczcie najzabawniejsze memy o drzemkach, ale tez o szefach i odchodzącej już do lamusa kulturze pracy ponad siły.