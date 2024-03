Świadkowie Jehowy organizują wykłady w woj. śląskim. To spotkania na tydzień przed uroczystością Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa ZDJĘCIA

Świadkowie Jehowy na tydzień przed swoją uroczystością - Pamiątka Śmierci Jezusa Chrystusa, organizują specjalne wykłady w miastach naszego regionu. W Rybniku, spotkania odbędą się w najbliższy weekend – 16 i 17 marca w Sali Królestwa przy ulicy Kosów 41. Jak zapowiadają organizatorzy, „w 30-minutowym wykładzie opartym na Piśmie Świętym mówca wyjaśni temat nadziei na zmartwychwstanie, które nastąpi już w niedalekiej przyszłości.”

Wykłady będą miały miejsce w tych samych dniach (sobota i niedziela) ponadto w:

Katowicach - ul. Sępia 28 (Sala Królestwa Świadków Jehowy; ul. Oswobodzenia 4A (Sala Królestwa Świadków Jehowy); ul. Hermana Wróbla-Korfantego 14 (Sala Królestwa Świadków Jehowy Siemianowice Śląskie);

Częstochowie - ul. Iglasta 9, przy ul. Drucianej 22, przy Alei Armii krajowej 23/25;



W Chorzowie - przy ul. Składowej 26, przy ul. Skargi 34, przy ul. Stefana Batorego 35;



Jastrzębiu-Zdroju - Sale Królestwa przy ul. 11 Listopada 24A, przy ul. Fredry 25D i przy ul. Konduktorskiej 50;



Żorach - Sala Królestwa przy ul. Hańcówka 41;



Raciborzu – Sala Królestwa przy ul. Rouvroy 8;

W 239 krajach świata jest prawie 9 mln Świadków Jehowy, którzy należą do przeszło 118 tys. zborów. W Polsce początki działalności Świadków Jehowy sięgają 1891 r., a obecnie są oni trzecią co do wielkości grupą wyznaniową z liczbą ponad 116 tysięcy wyznawców.