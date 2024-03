Ruch Autonomii Śląska do Sejmiku. Ugrupowanie zaprezentowało swoich kandydatów. Są wśród nich ludzie różnych zawodów i pasji ZDJĘCIA

1. Jan Fijałkowski z Rybnika.

2. Janusz Wita z Połomii (pow. wodzisławski)

3. Marcin Bartosz z Rybnika.

4. Klaudia Mehlich z Ornontowic.

5. Krzysztof Gawliczek z Wodzisławia Śląskiego.

6. Krystyna Kotas z Chałupek (pow. raciborski)

7. Joanna Kos z Mikołowa.

8. Aleksandra Miguła z Orzesza.

9. Andrzej Duda z Rybnika.

RAŚ: nosimy Górny Śląsk w sercu!

„W ciągu dwóch kadencji (lata 2012 - 2018), nasz okręg wyborczy był reprezentowany w samorządzie wojewódzkim przez Janusza Witę, radnego z listy Ruchu Autonomii Śląska, który został później wiceprzewodniczącym Sejmiku. Był to czas, kiedy aktywnie zabiegano o interesy regionu, jedyny czas, kiedy występowano na forum sejmiku prezentując niezależny, górnośląski punkt widzenia. Byliśmy jedynym ugrupowaniem, które nie musiało oglądać się na wytyczne czy decyzje z partyjnych centrali w Warszawie.

W tym roku Ruch Autonomii Śląska stoi przed szansą na powrót do sejmiku. Podstawą ku temu są wieloletnie działania naszych członków oraz sympatyków na rzecz Górnego Śląska i tworzących go społeczności. Zebrane przy tym doświadczenia zostaną wsparte świeżym spojrzeniem na sprawy regionu i na wyzwania otaczającego go świata. Takie spojrzenie prezentuje wchodzące do aktywniejszego działania młode pokolenie Ślązaków. Jego reprezentantem jest m.in. lider naszej listy - młody architekt - Jan Fijałkowski z Rybnika.

Niech to połączenie doświadczenia i nowej energii, wsparte głosami wyborczymi każdego, komu Górny Śląsk leży na sercu, zaowocuje powrotem przedstawicieli górnośląskich patriotów do sejmiku!” - piszą autonomiści.