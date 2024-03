Ruch Autonomii Śląska wystawia kandydatów do sejmiku w okręgu nr 3. Oto lista kandydatów

W ciągu dwóch kadencji (lata 2012 - 2018), okręg wyborczy nr 3 był reprezentowany w samorządzie wojewódzkim przez Janusza Witę, radnego z listy Ruchu Autonomii Śląska, który został później wiceprzewodniczącym Sejmiku.

Teraz przedstawiciele RAŚ chcą znów znaleźć się w sejmiku.

- W tym roku Ruch Autonomii Śląska stoi przed szansą na powrót do sejmiku. Podstawą ku temu są wieloletnie działania naszych członków oraz sympatyków na rzecz Górnego Śląska i tworzących go społeczności. Zebrane przy tym doświadczenia zostaną wsparte świeżym spojrzeniem na sprawy regionu i na wyzwania otaczającego go świata. Takie spojrzenie prezentuje wchodzące do aktywniejszego działania młode pokolenie Ślązaków. Jego reprezentantem jest m.in. lider naszej listy - młody architekt - Jan Fijałkowski z Rybnika - wskazuje RAŚ.