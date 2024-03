Na Placu Wolności w Rybniku powstaje strefa Kiss and Ride. Postój tylko do 5 minut OPRAC.: Robert Lewandowski

Na Placu Wolności w Rybniku powstaje miejsce, by zatrzymać się na krótko po to, by kogoś odebrać lub podwieźć i jechać w dalszą drogę. To tzw. strefa Kiss and Ride.