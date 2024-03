Oto kandydaci komitetu Wspólnie dla Rybnika do rady miasta. Komitet zaprosił do startu 33 osoby

Wspólnie dla Rybnika przedstawia kandydatów do rady miasta

33 osoby z komitetu Wspólnie dla Rybnika będzie starało się o mandat do rady miasta. Część z nich to osoby z doświadczeniem samorządowym, inne po raz pierwszy będą startowały do rady. Jak słyszymy, członkowie komitetu deklarują poszanowanie dla śląskich - rybnickich korzeni, tradycji i języka. Chcą chronić historyczne dziedzictwo Rybnika. Jednocześnie deklarują wsparcie dla rozwijania przedsiębiorczych rozwiązań dla miasta, takich jak dokończenie budowy Drogi Regionalnej, czy przebudowę ulicy Mikołowskiej.