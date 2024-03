Blok Samorządowy Rybnik zaprezentował kandydatów. W 4 okręgach wystartuje 32 osób. Kandydatem na prezydenta Krzysztof Kazek ZDJĘCIA

- Jako BSR chcemy dać większe uprawnienia radom dzielnic. Mieć wpływ na to, co dzieje się w naszym mieście. Przekonując do tego ludzi, możemy to osiągnąć. Nasz program jest m.in. efektem tego, że w weekendy spotykam się z mieszkańcami. Mam kontakt z wieloma osobami, takimi które działają w radach dzielnic, przedstawicielami klubów sportowych. Od lat jestem związany z Rybnickim Klubem Karate, więc dobrze znam problemy sportu. Pewne oczekiwania wobec nas kierują np. wędkarze. Mamy pomysł, jeśli chodzi o zalew – mówi kandydat BSR-u na prezydenta Krzysztof Kazek.