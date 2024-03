Rybnik. Afera mobbingowa w Urzędzie Miasta? Pracownik został dyscyplinarnie zwolniony. Piotr Kuczera: Utraciłem zaufanie...

Dzień przed wydanym przez prezydenta Rybnika oświadczenia, Piotr Kuczera był gościem Radia90. Jak zaznaczał w rozmowie z redaktorem, pracownica sekretariatu kilka lat wcześniej przychodziła do niego ze skargami na przełożonego. Prezydent tłumaczył, że wówczas "sprawa miała być wyjaśniona". Zdaniem prezydenta, pracownica miała to zgłosić, jednak tego nie uczyniła. - Potem prosiła mnie sama, żeby tego nie robić - dodawał na antenie prezydent Rybnika.

W wydanym oświadczeniu, Piotr Kuczera odniósł się do sytuacji sprzed kilku lat.

- Chciałbym też wyjaśnić, że sytuacja, która miała miejsce kilka lat temu, kiedy to, ta sama pracownica urzędu zgłosiła się do mnie z problemem dotyczącym swojego przełożonego, miała zupełnie inny charakter. Nie była mobbingiem. W tamtym czasie temat został wyjaśniony pomiędzy pracownikami. Potwierdziła to również osoba, która zgłosiła się do mnie z tym problemem - podał w oświadczeniu Piotr Kuczera.