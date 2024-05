Święto strażaków z Rybnika. Na Zabytkowej Kopalni "Ignacy" odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Były odznaczenia i awanse

Święto strażaków z Rybnika. Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka na kopalni "Ignacy"

Może nieco po terminie, ale za to bardzo uroczyście obchodzili swoje święto strażacy z Rybnika. Z okazji przypadającego na 4 maja, świętowali oni Dzień Strażaka. Uczcili go uroczystym apelem. Podobnie, jak w poprzednich latach odbył się on na terenie Zabytkowej Kopalni "Ignacy" w rybnickiej dzielnicy Niewiadom.

W tym roku, uroczystości ze względu na obawy o niepogodę zostały jednak przeniesione do kopalnianych wnętrz, a dokładnie do Szybu Kościuszko. Zgromadzili się tam strażacy PSP, część jednostek OSP z Rybnika i powiatu rybnickiego, a także władze komendy w Rybniku oraz komendy wojewódzkiej. Nie zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych.

Uroczysty strażacki apel rozpoczął się od złożenia meldunku zastępcy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Już w jego trakcie, dziękowano strażakom za ich codzienną służbę.