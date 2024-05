Studenci to po prostu stan umysłu - zobacz te MEMY! "Zakuć, zdać, zapomnieć". Mamy juwenalia - kto nie pije, ten kanalia!

KLIKNIJ TUTAJ , by zobaczyć najlepsze memy o studentach!

Juwenalia 2024

Juwenalia to coroczne święto studentów organizowane przez uczelnie wyższe w Polsce. W tym czasie studenci biorą udział w licznych wydarzeniach kulturalnych, koncertach, paradach i zawodach sportowych. Juwenalia to czas radości, integracji i wspólnej zabawy. To jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń w kalendarzu akademickim, które pozwala studentom oderwać się od codziennych obowiązków i celebrować życie studenckie.