Rybnik poszukuje Dyrektora Centrum Inwestycji. Są chętni na to stanowisko. W konkursie zgłosiło się 13 osób. Zwycięzca wkrótce będzie znany

Rybnik poszukuje Dyrektora Centrum Inwestycji

- Nie mówię, że będzie łatwo, bo na pewno część problemów jest nieco inna, nieco inny wymiar ma w skali całego miasta. Inne problemy można było łatwiej rozwiązywać w Rybniku, inne łatwiej rozwiązywać w mniejszym mieście, jak Pszów - wskazywał Jacek Hawel, obejmując funkcję zastępcy burmistrza Pszowa, który mimo wszystko był nastawiony do nowej roli pozytywnie. - Jestem optymistą, nie obawiam się - podkreślał.

Teraz miasto potrzebuje jednak kogoś na jego miejsce. A wszystko dlatego, że dotychczasowy dyrektor postanowił przenieść się do swojego rodzinnego Pszowa, w którym objął funkcję zastępcy burmistrza, jako który także będzie odpowiedzialny za inwestycje.

Nic więc dziwnego, że władze Rybnika poszukują kogoś, kto będzie nad miejskimi inwestycjami sprawował pieczę. Dotąd robił to Jacek Hawel, który przez cztery lata szefował rybnickiemu Centrum Inwestycji, mającemu nadzór nad - jak sama jego nazwa wskazuje - inwestycjami.

13 chętnych na kierowanie rybnickim Centrum Inwestycji

Obecnie Centrum Inwestycji w Rybniku kieruje Urszula Grzenik, zastępca dyrektora instytucji. Czy będzie robić to dalej? Wszystko zależy od tego, czy zdecydowała się ubiegać o to stanowisko. Miasto rozpisało bowiem na nie konkurs. Do tego zgłosiło się kilkanaście osób.