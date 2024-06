Rybnik: Tężnia w Kamieniu oficjalnie otwarta. Oddaniu jej do użytku towarzyszył festyn dla mieszkańców. Było sporo atrakcji. Zobaczcie! Piotr Chrobok

Powstałe w rybnickiej dzielnicy Kamień w ramach inwestycji z Budżetu Obywatelskiego tężnia, a także tor przeszkód OCR, boiska do siatkówki i pomost na stawie oficjalnie zostały oddane do użytku. Zrobiono to ze sporą pompą. Przy okazji zorganizowano festyn dla mieszkańców z występami lokalnych artystów. Był też tort ze wszystkimi inwestycjami, które przy okazji tężni powstały w ostatnim czasie w Kamieniu.