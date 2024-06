Prasówka z całego tygodnia 9.06.2024 w Rybniku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Dojdzie do zmian wikarych w parafiach. Jak co roku archidiecezja katowicka opublikowała listę dekretów. Kilka dni po informacjach dotyczących proboszczów, wiemy o zmianach wikarych. Napisano także, gdzie trafi trójka nowo wyświęconych księży. Sprawdź zmiany.

Tygodniowa prasówka 9.06.2024: 2.06-8.06.2024 Rybnik: pozostałe wydarzenia

RYBNIK. W sumie jedenaście drużyn przystąpiło do rywalizacji w tradycyjnej górniczej spartakiadzie, którą co roku organizuje rybnicka KWK Jankowice. W tym roku najlepsi okazali się być górnicy z wydobycia. Jednocześnie, tegoroczna spartakiada po raz pierwszy od dłuższego czasu przypominała te sprzed lat, kiedy były to wydarzenia dla całych rodzin. Dla bliskich górników zorganizowano bowiem festyn z atrakcjami. Zobaczcie ZDJĘCIA!