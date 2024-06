Szkoła Podstawowa nr 4 w Czerwionce-Leszczynach świętowała wyjątkowy jubileusz. Skończyła 150 lat! Nadano jej złotą odznakę za zasługi

Okazję do refleksji i sentymentalnego spojrzenia wstecz przy okazji obchodów 150-lecia szkoły dostrzegła także dyrekcja placówki, zdaniem której wyjątkowy jubileusz powinien skłaniać do docenienia drogi, którą przeszła szkoła przez wszystkie lata.

- Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, pozwala nam spojrzeć wstecz na minione lata, wyzwania, sukcesy, ale jest to przede wszystkim czas wspólnych przeżyć i wspomnień, czas refleksji, a zarazem to piękna okazja do wyrażenia wdzięczności wobec wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju naszej szkoły. Chcemy dziś docenić nasza wspólną drogę, tradycję i wartości - podkreślała Iwona Szmelich, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Czerwionce-Leszczynach.