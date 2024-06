Sprzedają nietrafione prezenty na Dzień Dziecka! Co można dostać w okazyjnej cenie? Konsola, słuchawki, aparat i ... maska dinozaura

Nietrafiony prezent na Dzień Dziecka? Zobacz, co odsprzedają rodzice

Nie od dziś mówi się o coraz to droższych prezentach na Dzień Dziecka. Ale to co drogie, nie zawsze oznacza trafione. W serwisach ogłoszeniowych można znaleźć teraz wiele ofert z adnotacją "nietrafiony prezent na dzień dziecka" - są to rzeczy praktycznie nowe, ale sprzedawane taniej, bo najczęściej bez paragonów albo już odpakowane.

